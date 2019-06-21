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Следствие по делу сестер Хачатурян завершено 

Рамблер + ещё 9 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на адвоката Марии Хачатурян Ярослава Пакулина.
«Следователь сообщил, что предварительное расследование по уголовному делу завершено», — сказал он.
Пакулин также рассказал, что следствие ходатайствует о продлении сестрам меры пресечения в виде запрета определенных действий сроком на месяц. Соответствующее ходатайство уже поступило в Басманный суд.
Ранее Марии, Крестине и Ангелине Хачатурян было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Девушки обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. При этом следствие указывает, что действия обвиняемых были спровоцированы их жертвой.
Защита называет действия девушек самообороной и настаивает на освобождении их от уголовного преследования.
Криминал , Происшествия , Ангелина Хачатурян
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