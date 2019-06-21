Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Расследование в отношении сестер Хачатурян , обвиняемых в убийстве отца, завершено. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на адвоката Марии Хачатурян Ярослава Пакулина.

«Следователь сообщил, что предварительное расследование по уголовному делу завершено», — сказал он.

Пакулин также рассказал, что следствие ходатайствует о продлении сестрам меры пресечения в виде запрета определенных действий сроком на месяц. Соответствующее ходатайство уже поступило в Басманный суд.

Ранее Марии, Крестине и Ангелине Хачатурян было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Девушки обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. При этом следствие указывает, что действия обвиняемых были спровоцированы их жертвой.

Защита называет действия девушек самообороной и настаивает на освобождении их от уголовного преследования.