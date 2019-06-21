Как полковника «с 12 миллиардами» Черкалина оставили в СИЗО еще на два месяца

235-й Гарнизонный военный суд отказался перевести под домашний арест начальника 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ полковника Кирилла Черкалина, по делу которого изъяли наличные и драгоценности на сумму 12 млрд рублей. По ходатайству следствия срок его нахождения в «Лефортово» продлен до 24 августа.

Как сообщает корреспондент Business FM, о дальнейшем нахождении Черкалина в «Лефортово» ходатайствовало Главное военное следственное управление Следственного комитета России . Защита же настаивала на домашнем аресте фигуранта в квартире его младшей сестры Анастасии на Мичуринском проспекте в столице.

На процесс поддержать 38-летнего Кирилла Черкалина из родственников приехала только младшая сестра Анастасия. Худенькая девушка-блондинка села на переднюю скамью рядом с журналистами. Увидев ее, обвиняемый радостно заулыбался. Его борода, которую он носил и до ареста, теперь сильно отросла. Одет он был просто — в серую футболку и спортивные штаны.

Почти сразу же представитель ГВСУ полковник юстиции Юрий Самсонов потребовал закрыть процесс, ссылаясь на то, что обвиняемый — действующий сотрудник ФСБ. Он отметил, что в ходе заседания будут исследоваться вопросы, связанные с его служебной и оперативно-разыскной деятельностью, «методы и способы которой не подлежат разглашению». Также следователь добавил, что будут обсуждаться выполненные и предстоящие следственные действия, которые составляют тайну. Сыщик пояснил, что сестра Черкалина была допрошена как свидетель и дала подписку о неразглашении данных предварительного следствия. «С журналистов мы такую подписку не можем требовать», — пояснил он. Прокурор Александр Катков оставил вопрос на усмотрение суда. А вот новый защитник Черкалина Владимир Михайлов жарко поддержал следователя. «Я, возможно, хотел бы задать ему вопросы по его служебной деятельности. Он еще не уволен в запас и является действующим сотрудником. Есть все основания закрыть процесс», — заявил адвокат. Однако судья Олег Шишов данное мнение не разделил. Он разрешил журналистам остаться, запретив лишь вести видео— и аудиозапись.

После этого следователь озвучил свое ходатайство, стараясь не приводить никаких цифр и не называя фамилий. Он заявил, что расследование по делу представляет особую сложность, а срок следствия был недавно продлен до 23 октября.

Представитель ГВСУ просил оставить фигуранта в СИЗО , настаивая на том, что в случае освобождения Черкалин может скрыться или оказать давление на свидетелей и других подозреваемых, сокрыть и уничтожить уличающие его предметы и документы, а также связаться с еще не установленными соучастниками. С последними он, в случае освобождения, «может согласовать свою позицию», сказал он. «Кроме того, проверяется причастность Черкалина к совершению других преступлений с иными лицами», — сделал заявление Самсонов

Он отметил, что следствие находится в самом разгаре:

«Устанавливаются источники происхождения изъятых денежных средств. Допрашиваются родственники Черкалина по вопросам приобретения различных объектов».

По словам следователя, сыщикам необходимо закончить осмотр изъятых предметов, ценностей и документов, «определить круг лиц, обладающих сведениями о преступной деятельности Черкалина». Последних предстоит допросить. Кроме того, представителям СК требуется провести выемки, в том числе «в учреждениях, касающихся банковского надзора, допросить представителей органов власти».

Он подчеркнул, что Черкалин обвиняется в совершении умышленного, особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет. Вина же полковника подтверждается показаниями других подозреваемых, сотрудников кредитных учреждений, «а также информацией, содержащейся в различных электронных отправлениях, и протоколами осмотров различных предметов». В итоге он попросил оставить обвиняемого в СИЗО еще на два месяца — до 25 октября.

Его поддержал прокурор. В свою очередь защитник Черкалина просил отклонить ходатайство следствия. Владимир Михайлов апеллировал к пленуму Верховного суда, который называет содержание под стражей исключительной мерой пресечения, и настаивал, что цели и задачи следствия могут быть достигнуты, если его клиента перевести под домашний арест.

При этом вначале для этого была предложена квартира Черкалина, расположенная в Прибрежном проезде столицы в районе станции метро «Речной вокзал, в которой он прописан вместе с родителями. Однако оказалось, что никаких документов о праве собственности на жилье защитник в суд не принес. И после того как закончился 15-минутный перерыв, объявленный судьей для их предоставления, адвокат попросил о домашнем аресте в квартире сестры обвиняемого в Раменках на Мичуринском проспекте. Адвокат передал суду ее письменное согласие. Сам обвиняемый был краток. „Чтобы не отнимать у суда время, я полностью поддерживаю мнение защитника“, — только и сказал Черкалин.

Однако против смягчения меры пресечения категорически выступили прокурор и следователь. Последний указал, что в случае домашнего ареста суду придется разрешить обвиняемому прогулки, во время которых нельзя будет „исключить возможности контактирования обвиняемого с иными лицами“. Прокурор же считал необходимым оставить обвиняемого в СИЗО не до 25, а до 24 августа.

Взяв на принятие решения час, судья Олег Шишов удовлетворил ходатайство следствия, продлив обвиняемому срок нахождения в „Лефортово“, как просил прокурор — до 24 августа.

Адвокат Черкалина покинул суд, не давая комментариев. Он заметил, что его подзащитному „шумиха не нужна“. Управляющий партнер адвокатского бюро „Соколов, Трусов и партнеры“ Федор Трусов его понимает и уверен, что обыватели никогда не узнают, чьи именно деньги нашли у обвиняемого.

Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро „Соколов, Трусов и партнеры“:

»Как говорили классики, деньги любят тишину. Я даже не сомневаюсь, что мы никогда не узнаем, кому принадлежали 12 млрд, которые нашли по делу. Я уверен в этом на 99%. Мы пока не знаем, каким будет окончательное обвинение у Черкалина, какие планы у следователя. Сейчас он не дает показаний, но не исключено, что если ему будут «светить» другие эпизоды или, например, статья 210 УК (преступное сообщество) со сроком до 20 лет, то под угрозой новых обвинений он может признать вину, пойдет на сделку со следствием, а его дело будет рассмотрено в особом порядке. Такие дела скорее политические, юриспруденция в них отходит на задний план и многие вещи решаются за кадром».

Кирилла Черкалина арестовали 25 апреля. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), по которой ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы с крупным штрафом.

По версии следствия, с ноября 2013-го по февраль 2015 года сотрудник ФСБ получил от некоего гражданина Назарова через посредника взятки на сумму 850 тысяч долларов, что составляет более 52 млн рублей по курсу на тот момент. Деньги платились за «совершение действия и бездействия в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство». Свою вину Черкалин не признал. А в суде прозвучало, что он отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ, которая дает право не свидетельствовать против себя и своих родственников.

В то же время известно, что его фамилия фигурирует в деле двух его бывших подчиненных: полковников Дмитрия Фролова Андрея Васильева , арестованных в конце апреля Басманным судом столицы. Им вменяют мошенничество на сумму 490 млн рублей, а потерпевшим по их делу проходит известный бизнесмен Сергей Гляделкин . Он вынужден был отдать свою долю в коммерческой фирме «Юпромконсалтинг», основным видом деятельности которой было вложение в ценные бумаги.

Черкалин упоминается в этом деле как один из участников преступной группы, которая провернула аферу. Также по нему проходят покинувшие Россию член общественного совета ФСБ Владимир Столяренко и член правления ОАО «АКБ „Еврофинанс Моснарбанк“ Александр Бондаренко . Это дело ведет Следственный комитет России ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В этой связи не исключено, что Черкалину в ближайшее время могут предъявить новое обвинение по данному эпизоду, а дела впоследствии соединят и передадут для расследования в центральный аппарат СКР.

Ранее СМИ сообщали, что при обысках по делам Черкалина и его бывших подчиненных были найдены деньги и ценности на гигантскую сумму в 12 млрд рублей. 18 мая агентство „Росбалт“ опубликовало видео из квартиры Черкалина, где на полу было расставлено множество сумок с наличностью. При этом издание сообщало, что показания против задержанных могут дать собственники и руководители крупных банков, таких как „Траст“ и „Югра“ (оба признаны банкротами). Банкиры якобы платили ежемесячную „зарплату“ ФСБ РФ за их „крышевание“.

24 мая газета РБК написала, что глава банковского отдела ФСБ Кирилл Черкалин был задержан якобы после обвинительных показаний как раз бывшего владельца „Югры“ Алексея Хотина . Адвокаты последнего это опровергли и подали в полицию заявление, требуя привлечь журналистов к ответу за клевету.

До этого рекордсменом по количеству найденной при обыске наличности был осужденный недавно на 13 лет полковник МВД Дмитрий Захарченко . У него и его родных нашли более 8,5 млрд рублей. Впоследствии суд обратил эти деньги в доход государства.