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Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средств 

РИА Новости + ещё 38 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате средств банка «Кредитный Экспресс», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласил решение судья Артур Карпов.
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, как владелец 10% уставного капитала банка, вместе с директором учреждения Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками «похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов». Фигуранты составляли подложные документы о якобы полученных кредитах, а также похищали деньги клиентов, считает СК РФ. Установлен уже 31 факт хищений, следователи проверяют и другие подозрительные операции.
Бойко-Великий виновным себя не признает.
Следователи задержали всех семерых соучастников и предъявили им обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой. Всем им грозит до 10 лет колонии.
Из-за системных хищений банк «Кредитный Экспресс» лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Уголовное дело возбудили именно по ее заявлению как потерпевшей стороны.
Бойко-Великий известен, прежде всего, как православный меценат и глава агрохолдинга «Русское молоко» (бренд «Рузское молоко»), одного из крупнейших в России производителей так называемых «органических» продуктов.
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