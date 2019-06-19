Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выборы главаря преступного мира России отложили 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Выборы вора в законе №1 в России отложены как минимум до 2024 года. Причиной тому стала жесткая позиция руководства страны в отношении лидеров организованной преступности, в частности, внесение в Уголовный кодекс статьи 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), пишет Znak.
По словам источника издания, выборы главного вора в законе пока не будут проводить не только в России, но и в других странах.
«Наших даже в Турции щемить стали местные, туда тоже никто не сунется пока. Может, если власть сменится, тогда вернутся к вопросу», — уточнил собеседник издания.
Он добавил, что сейчас врио главы преступного мира России условно является Юрий Пичугин (Пичуга), обвиняемый по статье 210 Уголовного кодекса («Организация преступного сообщества или участие в нем»). Сейчас Пичуга находится под следствием, полноценная коронация его не проводилась. По другим данным, пост вора в законе №1 занимает Олег Шишканов (Шишкан), который был судим за убийство и изнасилование.
В апреле сообщалось, что лидером преступной России может стать Тариэл Ониани, известный в криминальных кругах как Таро. В 2003 году он помогал правоохранительным органам в освобождении сотрудников ООН, которые бели захвачены в Кодорском ущелье Абхазии.
До 2016 года преступной российской мафией руководил Захарий Калашов (Шакро Молодой). Пост главаря стал вакантен после его задержания. В марте 2018 года Калашов получил почти 10 лет лишения свободы за вымогательство.
1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. За это правонарушение грозит тюремное заключение сроком от 8 до 15 лет и штраф до пяти миллионов рублей.
Последние новости
Следователи объявили имена причастных к гибели «Боинга» в Донбассе Украина назвала условие снятия блокады с Донбасса В Дании ответили России по «Северному потоку-2»
Комментарии8
Криминал , Происшествия , Шакро Молодой , Юрий Пичугин , Владимир Путин , ООН , МВД , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Часть россиян осталась без пенсий4
Зеленский прокомментировал выводы по трагедии с MH1791
Руководству России пригрозили обвинениями по делу MH17150
Задний ход: Порошенко допустил отказ от Крыма1
Катастрофа МН17 в Донбассе: Россия сделала заявление721
Видео
03:13
Катастрофа МН17 в Донбассе: Россия сделала заявление
Политика
04:35
Саакашвили порезвился под фонтанами
В мире Украина
01:29
Руководству России пригрозили обвинениями по делу MH17
Происшествия В мире
00:43
Пока вы не уснули: Часть россиян осталась без пенсий
В мире
04:21
«Их задача была замучить меня»: Алибасов о кошмарах
Шоу-бизнес
09:44
Зеленский прокомментировал выводы по трагедии с MH17
В мире Украина
02:54
Миллионы и особняки: жизнь офицеров ФСБ из дела Голунова
Происшествия
03:19
Названо условие снятия блокады с Донбасса
В мире Украина
03:38
Стрелков отреагировал на обвинения в крушении МН17
Происшествия
01:00
Россия начала возвращение в ПАСЕ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение