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В России проанализируют применение 228-й статьи Уголовного кодекса 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: ТАСС
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести анализ правоприменения 228-й статьи Уголовного кодекса России и статьи о фальсификации доказательств. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 19 июня.
По словам Володина, также будет проанализирована практика применения 303-й статьи («Фальсификация доказательств и результатов оперативно— разыскной деятельности»).
Накануне академики и членкоры Российской академии наук (РАН) призвали президента Владимира Путина радикально реформировать систему уголовного преследования по делам, связанным с наркотиками. В частности, члены РАН указывают на необходимость пересмотреть все уголовные дела по статьям 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств…»).
14 июня в Совете Федерации подняли вопрос о целесообразности изменения антинаркотического законодательства.
По 228 статье УК РФ попытались привлечь к ответственности журналиста Ивана Голунова. Обстоятельства его задержания, которое произошло в Москве 6 июня, вызвали критику со стороны его коллег и правозащитников. Ни на одном предмете, изъятом по его делу, не было найдено отпечатков пальцев Голунова, на смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах не было обнаружено следов запрещенных веществ. 11 июня уголовное дело в отношении корреспондента было прекращено.
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Комментарии1
Криминал , Политика , Иван Голунов , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Федерации , РАН
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