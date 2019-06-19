В России проанализируют применение 228-й статьи Уголовного кодекса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести анализ правоприменения 228-й статьи Уголовного кодекса России и статьи о фальсификации доказательств. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 19 июня.

По словам Володина, также будет проанализирована практика применения 303-й статьи («Фальсификация доказательств и результатов оперативно— разыскной деятельности»).

Накануне академики и членкоры Российской академии наук (РАН) призвали президента Владимира Путина радикально реформировать систему уголовного преследования по делам, связанным с наркотиками. В частности, члены РАН указывают на необходимость пересмотреть все уголовные дела по статьям 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств…»).

14 июня в Совете Федерации подняли вопрос о целесообразности изменения антинаркотического законодательства.