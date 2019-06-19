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Задержан москвич, стрелявший из окна по прохожим 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: ТАСС
Мужчина устроил стрельбу по прохожим из окна жилого дома на юге Москвы, в результате несколько человек получили ранения. Об этом в среду, 19 июня, сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице.
Инцидент произошел в районе Царицыно. В отдел полиции поступило сообщение о том, что в больницу поступила женщина с огнестрельным ранением. Еще через несколько дней к правоохранителям обратился мужчина, сообщивший о получении ранения на Пролетарском проспекте.
Сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого, им оказался 28-летний москвич. Он стрелял по прохожим из окна своей квартиры, а затем выбросил оружие в водоем. Водолазы обнаружили в нем части предмета, похожего на винтовку и коробку с патронами. Согласно экспертизе, ружье является пневматическим.
Объяснить причины своего поступка подозреваемый не смог. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает ТАСС.
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Криминал , Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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