В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца

Мужчина задержан в пункте пропуска "Джанкой" на российско-украинском участке госграницы. Он находился в розыске девять лет.

"Выявлен гражданин Украины 1979 года рождения, который с 2010 года объявлен в международный розыск за совершение уголовного преступления на территории Евросоюза", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 39-летний уроженец Закарпатской области следовал в Ялту.

"Мужчина является фигурантом уголовного дела, связанного с вымогательством денежных средств на территории Чехии.

После составления соответствующих документов мужчину передали в руки крымских правоохранителей, отметили в ведомстве. По окончании проверки иностранный гражданин будет передан инициатору розыска.