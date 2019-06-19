Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погибший и раненые: массовая драка в Москве 

Рамблер + ещё 4 21 минуту назад
В результате массовой драки, произошедшей в Москве у станции метро «Электрозаводская», погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел рядом с входом на станцию метро ранним утром 19 июня. По словам собеседника агентства, в драке участвовали уроженцы Средней Азии, которые были пьяны.
Один из участников достал нож и ударил другого мужчину, в результате чего тот погиб.
Информацию о драке у «Электрозаводской» подтвердили в управлении МВД по Москве, но деталей не привели.
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места происшествия. На записи видно, что тело погибшего лежит у турникетов.
По данным «Московского комсомольца», в драке пострадал 19-летний Уулу Маматали, получивший ножевое ранение в область груди, 20-летний Уулу Садырбек получил ушибленную рану головы, а 18-летнего Рекендера Шахтыбаева госпитализировали с ножевой раной бедра. Личность погибшего пока не установлена.
Комментарии46
Криминал , Видео , Происшествия , МВД , РЕН ТВ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Часть россиян осталась без пенсий157
«Убью первого, кто выйдет»: москвич зарубил соседку по даче
В РФ отреагировали на условие Меркель124
Названо местонахождение обвиненного в уничтожении MH1717
«Тремор или Паркинсон»: что случилось с Меркель29
Видео
03:39
Пока вы не уснули: В Кремле ответили Зеленскому
В мире
01:10
Воздушный бой Су-27СМ3 и Су-30М2 показали на видео
Армия Войска
01:00
Показан перехват бомбардировщика США российским Су‐27
Армия Войска
01:10
«Я все время был связан»: первое интервью Алибасова
Шоу-бизнес
00:31
Пьяный поляк прокатился по городу на советском танке
В мире
01:00
Минск, потом к Зеленскому? Пугачева передумала уходить
Шоу-бизнес Статьи
00:38
Врачи рассказали об опасном состоянии Меркель
В мире
00:38
«Было бы по-мужски»: Скабеева осудила Зеленского
Общество Украина
00:28
Галкина восхитил троллинг Харламова над Гузеевой
Шоу-бизнес Общество
03:58
В российском городе приземлился самолет НАТО
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение