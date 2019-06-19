Погибший и раненые: массовая драка в Москве

В результате массовой драки, произошедшей в Москве у станции метро «Электрозаводская», погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел рядом с входом на станцию метро ранним утром 19 июня. По словам собеседника агентства, в драке участвовали уроженцы Средней Азии, которые были пьяны.

Один из участников достал нож и ударил другого мужчину, в результате чего тот погиб.

Информацию о драке у «Электрозаводской» подтвердили в управлении МВД по Москве, но деталей не привели.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места происшествия. На записи видно, что тело погибшего лежит у турникетов.