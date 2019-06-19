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В Лондоне зарезали россиянина 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Isabel Infantes / PA via AP
На востоке Лондона зарезали россиянина. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.
Уточняется, что инцидент произошел 15 июня.
Жертвой стал 34-летний выходец из России Глеб Станиславович Жебровский, также известный под именем Глеб Стальной. Его убили в светлое время суток неподалеку от места жительства.
По подозрению в убийстве задержаны двое мужчин 28 и 33 лет, они остаются под стражей.
С начала года на улицах Лондона при помощи холодного оружия были убито более 30 человек. В частности, буквально через день после убийства Жебровского появилась информация о гибели от ножевых ранений 42-летнего литовца Жиедриуса Юскаускаса.
На выросшую криминогенность в Лондоне даже обратил внимание президент США Дональд Трамп, призвав сменить нынешнего градоначальника Садика Хана.
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Криминал , Дональд Трамп
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