В Лондоне зарезали россиянина

На востоке Лондона зарезали россиянина. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

Уточняется, что инцидент произошел 15 июня.

Жертвой стал 34-летний выходец из России Глеб Станиславович Жебровский, также известный под именем Глеб Стальной. Его убили в светлое время суток неподалеку от места жительства.

По подозрению в убийстве задержаны двое мужчин 28 и 33 лет, они остаются под стражей.

С начала года на улицах Лондона при помощи холодного оружия были убито более 30 человек. В частности, буквально через день после убийства Жебровского появилась информация о гибели от ножевых ранений 42-летнего литовца Жиедриуса Юскаускаса.