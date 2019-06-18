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Россиянин приютил десять тысяч приезжих и попался 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Прокуратура Свердловской области начала следствие в отношении 63-летнего жителя Нижнего Тагила, поставившего на фиктивный регистрационный учет десять тысяч иностранных граждан. Об этом сообщает онлайн-издание Znak.com.
Мужчина незаконно регистрировал приезжих по адресу принадлежащего ему офиса на Индустриальной улице. По информации следствия, эту деятельность тагильчанин вел с 2014 по 2018 год, ежегодно регистрируя несколько тысяч мигрантов. Мужчина также заключал с ними фиктивные трудовые договоры.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконного пребывания иностранцев на территории России группой лиц по предварительному сговору. По российскому законодательству такое нарушение может повлечь за собой лишение свободы до семи лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей. Закон об уголовной ответственности за организацию так называемых «резиновых» офисов, в которых фиктивно регистрируются приезжие, был подписан президентом Путиным осенью 2018 года.
В конце 2018-го в Екатеринбурге был оштрафован на 400 тысяч рублей один из местных жителей, прописавший в своей квартире более девяти тысяч мигрантов. На суде всех зарегистрированных мужчина назвал своими друзьями. Весной 2019-го еще один екатеринбуржец получил штраф в 250 тысяч за постановку на учет в квартире нескольких сотен приезжих.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Свердловская Область
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