В Чувашии оштрафовали уборщицу суда за сожжение уголовного дела из мести

Уборщицу районного суда в Чувашии , которая из мести за уволенного сожителя сожгла уголовное дело, оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Установлено, что 66-летняя подсудимая, работавшая уборщицей в Вурнарском районном суде, затаив обиду на сотрудников суда из-за увольнения своего сожителя, решила из чувства мести дискредитировать руководство суда, уничтожив материалы уголовного дела. Утром 14 сентября 2018 года она взяла со стола секретаря судебного заседания материалы уголовного дела об особо тяжком преступлении и вынесла во двор суда, где сожгла их в самодельной печи. Результатом ее действий стало необоснованное затягивание сроков рассмотрения уголовного дела и судопроизводства, пояснили в прокуратуре "Женщину обвинили во вмешательстве в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия. Подсудимая вину в совершенном преступлении не признала. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении.