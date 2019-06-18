В Пермском крае убили девушку-транссексуала

Студентку фармацевтической академии объявили пропавшей в начале июня.

Как сообщает «360», правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался знакомый погибшей.

«Подозреваемый в убийстве, 22-летний житель города Нытвы, задержан. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство»»

— заявили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Там отметили, что мужчина заключён под стражу.

Девушка приехала к своему знакомому в Нытву 1 июня. По версии следствия, парень убил студентку и спрятал её тело. Мотивы подозреваемого не уточняются. О пропаже родственники 19-летней жительницы края заявили только спустя неделю.

Как писал портал «59.ру», девушка училась в Пермской фармацевтической академии. Два года назад она заявила, что намерена сменить пол, а также попросила впредь называть её Алексом Милковичем. Расследование дела продолжается.