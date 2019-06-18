В квартире сотрудника СИЗО «Бутырка» обнаружили гашиш

Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, в совершении преступления подозревается 27-летний младший инспектор второй категории дежурной службы Следственного изолятора , прапорщик внутренней службы.

«Установлено, что 9 июня мужчина незаконно приобрёл около 4,3 грамма гашиша, после чего на своём автомобиле Toyota Camry перевёз в квартиру на Кастанаевской улице, где хранил вплоть до обнаружения. 10 июня сотрудники ОВД «Фили-Давыдково» провели осмотр жилища», — пояснил собеседник агентства.

В отношении сотрудника СИЗО №2 возбудили уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса.