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Суд арестовал 15 участников конфликта в Чемодановке 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: предоставлено сообществом "Типичная Пенза"
Первомайский районный суд Пензы во вторник заключил под стражу 15 участников массовой драки в селе Чемодановка, сообщил во вторник РИА Новости пресс-секретарь суда Сергей Маслов.
"Сегодня вынесено решение об аресте на два месяца 15 граждан. В течение дня будут рассмотрены ходатайства следствия об избрании меры пресечения еще 13", — сказал собеседник агентства.
Массовая драка между цыганским и нецыганским населением Чемодановки, по данным полиции, вспыхнула 13 июня на бытовой почве. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в тяжелом состоянии.
На следующий день в Чемодановке прошел народный сход, на который приехал губернатор региона Иван Белозерцев. Глава области заверил селян, что виновных в трагедии накажут по закону. По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, после конфликта все цыгане добровольно уехали из Чемодановки и соседнего села Лопатки.
Тем временем ситуация дошла до самого верха — как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, о произошедшем доложили Владимиру Путину. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК РФ, задержаны 28 участников конфликта, один из них — подозреваемый непосредственно в убийстве.
Как сообщалось в одном из пабликов в "ВКонтакте", конфликт начался из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. В свою очередь президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку.
Губернатор со своей стороны призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
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Комментарии1
Криминал , Происшествия , Сергей Маслов , Дмитрий Песков , Надежда Деметер , Владимир Путин , Иван Белозерцев , СКР , РИА Новости , Пенза
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