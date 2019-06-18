Суд арестовал 15 участников конфликта в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы во вторник заключил под стражу 15 участников массовой драки в селе Чемодановка, сообщил во вторник РИА Новости пресс-секретарь суда Сергей Маслов

"Сегодня вынесено решение об аресте на два месяца 15 граждан. В течение дня будут рассмотрены ходатайства следствия об избрании меры пресечения еще 13", — сказал собеседник агентства.

Массовая драка между цыганским и нецыганским населением Чемодановки, по данным полиции, вспыхнула 13 июня на бытовой почве. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в тяжелом состоянии.

На следующий день в Чемодановке прошел народный сход, на который приехал губернатор региона Иван Белозерцев . Глава области заверил селян, что виновных в трагедии накажут по закону. По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, после конфликта все цыгане добровольно уехали из Чемодановки и соседнего села Лопатки.

Тем временем ситуация дошла до самого верха — как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , о произошедшем доложили Владимиру Путину. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК РФ , задержаны 28 участников конфликта, один из них — подозреваемый непосредственно в убийстве.

Как сообщалось в одном из пабликов в "ВКонтакте", конфликт начался из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. В свою очередь президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку.

Губернатор со своей стороны призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.