Летняя вечеринка россиян закончилась дракой с полицией

Заринске ( Алтайский край ) произошла драка между местными жителями и полицейскими. Как сообщает Telegram-канал Baza, в результате были избиты двое сотрудников правоохранительных органов . Двоих участников драки задержали, еще один скрылся.

Причина конфликта не называется, канал сообщает, что компания устроила вечеринку по случаю выходного дня.

Драку сняли на видео, в ходе потасовки люди периодически падают на землю, в конце записи видно как один из полицейских достает пистолет. На сайте местного управления МВД информация о происшествии пока не появилась.