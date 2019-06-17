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Летняя вечеринка россиян закончилась дракой с полицией 

Lenta.ru 1 час назад
В Заринске (Алтайский край) произошла драка между местными жителями и полицейскими. Как сообщает Telegram-канал Baza, в результате были избиты двое сотрудников правоохранительных органов. Двоих участников драки задержали, еще один скрылся.
Причина конфликта не называется, канал сообщает, что компания устроила вечеринку по случаю выходного дня.
Драку сняли на видео, в ходе потасовки люди периодически падают на землю, в конце записи видно как один из полицейских достает пистолет. На сайте местного управления МВД информация о происшествии пока не появилась.
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Криминал , Видео , Происшествия , МВД , Алтайский Край , Заринск
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