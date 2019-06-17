Отверткой в горло: чем закончилось застолье в деревне

Кировской области двое мужчин расправились с семейной парой с помощью отвертки и ножа. По данным следствия, конфликт между местными жителями возник во время совместного застолья. Крики из квартиры привлекли внимание соседей, которые позже смогли описать полицейским предполагаемых убийц. Впоследствии оба мужчины были задержаны — один из них ужинал в придорожном кафе, а другой пьяным спал на улице. Их поместили под стражу.

Двое жителей деревни Средняя Тойма Кировской области задержаны по подозрению в убийстве — по версии следствия, они зарезали супружескую пару отверткой и ножом. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, убийство произошло вечером 13 июня. Однако заявление в полицию поступило только на следующий день — после того, как соседи обнаружили тела 49-летней женщины и 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

«Подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, в ходе распития спиртных напитков совместно с потерпевшими, из личных неприязненных отношений, нанесли ножом и отверткой множество проникающих колото-резаных ран в область шеи и туловища супружеской паре», — сообщили в СК, уточнив, что пострадавшие скончались на месте.

Соседи погибших рассказали следователям, что в вечер убийства слышали крики из их квартиры. Они также смогли описать двух мужчин, которых накануне видели вместе с убитыми.

По указанным приметам полицейские смогли отследить и задержать подозреваемых: один из них ужинал в придорожном кафе, в то время как второй спал на улице в состоянии алкогольного опьянения. В отношении обоих было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали представители ведомства.

В начале марта 2019 года житель Москвы также расправился с женой и ребенком при помощи отвертки и ножа. Об этом сообщал телеканал «360» со ссылкой на источник в столичном управлении СК.

По словам собеседника телеканала, полиция обнаружила женщину и ребенка в луже крови посреди квартиры на северо-востоке столицы. Как удалось установить следствию, убийство совершил глава семьи: он нанес родственникам более 60 ранений отверткой и ножом.

Кроме того, на стенах квартиры, где произошло убийство, было написано: «я тебя породил, я тебя и убью».

Непосредственно после убийства семьи мужчина попытался покончить с собой. Позже он был доставлен в отделение местной больницы. В отношении преступника было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По данным телеканала РЕН ТВ, семья переехала в Москву пять лет назад из Украины. Все вместе они поселились в квартире бабушки убитой женщины. Как отмечает пенсионерка, между супругами не возникало конфликтов, несмотря на то что глава семьи был безработным.

«И тут какой-то грохот. Я обычно их не слышу. Моя комната вдали находится. Выхожу — а она [убитая женщина] лежит мертвая. Вся в крови. Это уже к утру было. Мальчика нет. Я подумала, что он в садике. А он оказался в тряпках — на втором ярусе кровати. Его только потом нашли», — рассказала женщина сайту kp.ru.

Еще одно зверское убийство произошло в феврале 2019 года в Хабаровском крае. Там по подозрению в убийстве и расчленении квартиранта была задержана 80-летняя жительница поселка Березовка.

По данным следствия, в конце января дети, игравшие в районе теплотрассы, обнаружили отрезанную человеческую руку. Прибывшие на место правоохранители нашли остальные конечности тела в пластиковых мешках на помойке. Еще через неделю туловище погибшего было обнаружено в соседнем квартале.

Как сообщает портал «Губерния», замаскированные под мусор останки лежали под трубами теплотрассы примерно в 100 метрах от места, где была найдена рука.

Отпечатки пальцев найденной руки помогли установить личность убитого — им оказался 52-летний приезжий из Украины, работавший в Березовке дворником. По словам коллег, он часто злоупотреблял спиртным. Когда мужчина в положенное время не вышел на работу, они списали это на очередной запой.

Очевидцы также рассказали, что погибший снимал квартиру у 80-летней жительницы Березовки. Соседи женщины описывали ее как «высокую и крепкую». По данным «КП», во время ремонта она самостоятельно выносила из своей квартиры чугунную советскую батарею, таскала на плече мешки с картошкой. При этом пенсионерка злоупотребляла спиртным и отличалась скандальным характером.

После того, как оперативники пришли с обыском в дом к женщине, сомнений в ее причастности к убийству не осталось: на полу были обнаружены следы замытой крови, совпадающей с кровью убитого.

Пенсионерка отказалась сотрудничать со следствием и признавать свою вину, однако собранных следователями доказательств оказалось достаточно, чтобы возбудить в отношении нее дело по статье «Убийство».