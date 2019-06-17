Запирал в кабинете: как подполковник домогался подчиненных

Начальника следственного отдела ОМВД в Челябинской области подозревают в сексуальных домогательствах к сотрудницам. Коллеги и потерпевшие анонимно рассказали, что подполковник принимал на работу только симпатичных девушек и заставлял их вступать с ним в интимную связь. В противном случае они сталкивались с репрессиями на работе. Хотя в городе давно знали о поведении силовика, публично эту информацию озвучили только сейчас — после служебной проверки.

В Челябинской области расследуют уголовное дело в отношении подполковника полиции, начальника следственного отдела ОМВД «Чебаркульский» Рифа Биктимирова. Мужчину подозревают в сексуальных домогательствах к сотрудницам. Как рассказали коллеги обвиняемого, силовик оказывал давление на подчиненных женщин, если они отказывались вступить с ним в связь.

Биктимирова уже уволили из органов по результатам служебной проверки — «в связи с совершением проступка, порочащего честь органов внутренних дел ». Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

«Кроме того, он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством», — отметили в ведомстве, добавив, что руководителей подозреваемого также привлекут к дисциплинарной ответственности.

По сообщениям СМИ, Биктимирова не задерживали, сам он пока не делал заявлений в связи с расследованием. Местное издание 74.ru со ссылкой на коллег подозреваемого передает, что о поведении Биктимирова уже много лет знал весь отдел МВД. В подчинении у подполковника работали только симпатичные женщины.

«Там все было без прелюдий. Прямо посреди рабочего дня мог вызвать и закрыть дверь на ключ. Если не дашь, то завтра — дежурство. Знаете, загнобить следователя можно по-всякому: и дежурствами, и категориями дел — одним он расписывал нормальные, другим нет, и так далее», — анонимно рассказал источник 74.ru.

Уральское издание Znak.com приводит рассказ одной из жительниц города Чебаркуль, которая утверждает, что стала жертвой домогательств со стороны подозреваемого. По ее словам, еще будучи студенткой юрфака, она слышала от местных сотрудниц полиции, что начальник следственного отдела пристает к подчиненным. В 2017 году собеседница пришла в отдел полиции устраиваться на работу, и Биктимиров, по ее словам, заявил: «Хорошо, что ты блондинка, я люблю блондинок».

«Я попыталась отшутиться, думала, что все это просто проверка с его стороны на психологическую устойчивость. Затем он спросил, не в чулках ли я пришла, так как он любит, когда девушки в чулках ходят. Особо ничего не скрывая, заявил, что я должна знать, как тут принимают на работу, дал ключи от своего кабинета и предложил закрыть дверь, сказав, что будет меня на работу принимать. На вопрос о том, что, если я все запишу на аудио, ответил, что тогда я из кабинета вообще не выйду», — поделилась девушка.

На предложение Биктимирова она ответила отказом и пришла спустя две недели, чтобы попытаться устроиться на работу еще раз. Подполковник якобы предложил ей остаться с ним вечером и выпить вместе вина. Девушка вновь отказалась и до сих пор не получила место в полиции.

«Есть женщины, к которым этот человек применял силу, те, кто отказывались с ним вступать в близкие отношения, подвергались прессингу. Я не верила, но теперь думаю, что это правда», — сказала она.

По данным СМИ, как минимум шесть сотрудниц отдела полиции подверглись сексуальным домогательствам со стороны начальника, однако эту информацию следователям предстоит проверить. С кем-то из подчиненных у Биктимирова был половой контакт, с кем-то — нет. Кроме того, по сообщению источников в управлении собственной безопасности областного главка, не все подчиненные Биктимирова вступали с ним в связь по принуждению.

Помощник руководителя следственного управления СК по Челябинской области Валентин Ведерников сообщил журналистам, что пока в деле фигурирует одна потерпевшая. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера с использованием зависимости потерпевшей».

Подозрения против Биктимирова появились у службы собственной безопасности после проверки в отношении другого правоохранителя — начальника ГИБДД Чебаркуля Григория Керусенко, который устроил «пьяное» ДТП. Сотрудники органов решили проверить информацию о том, что Биктимиров помог Керусенко, с которым якобы состоял в дружеских отношениях, замять дело.

По результатам этой проверки Биктимирову вынесли дисциплинарное взыскание, а также предложили уволиться, но он отказался. Тогда подполковника начали проверять на причастности к коррупции. Выяснилось, что есть девушки, готовые заявить о сексуальных домогательствах со стороны начальника.