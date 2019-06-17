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Собутыльники убили семью ножом и отверткой 

Рамблер + ещё 2 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Жители Кировской области убили собутыльников ножом и отверткой, сообщает пресс-служба местного управления Следственного комитета.
Семейная пара, 49-летняя женщина и 53-летний мужчина, были найдены мертвыми вечером 14 июня в доме в деревне Средняя Тойма Вятскополянского района Кировской области.
По подозрению в убийстве пары были задержаны два человека. По версии следствия, вечером 13 июня они сначала распивали с погибшими алкоголь, а потом убили их ножом и отверткой «из личных неприязненных отношений».
Подозреваемые были арестованы, обоим предъявлено обвинение в убийстве. Пункт «а» второй части 105-й статьи Уголовного кодекса («Убийство двух и более лиц»), по которому возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо пожизненное лишение свободы.
Криминал , Происшествия , СКР , Кировская Область
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