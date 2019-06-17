Собутыльники убили семью ножом и отверткой

Семейная пара, 49-летняя женщина и 53-летний мужчина, были найдены мертвыми вечером 14 июня в доме в деревне Средняя Тойма Вятскополянского района Кировской области.

По подозрению в убийстве пары были задержаны два человека. По версии следствия, вечером 13 июня они сначала распивали с погибшими алкоголь, а потом убили их ножом и отверткой «из личных неприязненных отношений».

Подозреваемые были арестованы, обоим предъявлено обвинение в убийстве. Пункт «а» второй части 105-й статьи Уголовного кодекса («Убийство двух и более лиц»), по которому возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо пожизненное лишение свободы.