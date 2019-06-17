Бойня на рынке в Азербайджане: убийца сдался и сдал оружие

В понедельник в результате стрельбы на рынке в азербайджанском селе Беюк Кесик Акстафинского района четыре человека погибли, еще трое пострадали, передает ТАСС.

Как сообщалось, ЧП произошло в 08:00 по местному времени (07:00 по Москве ). По данным полиции, житель села Садыхлы Эльнур Сулейманов открыл стрельбу из автомата Калашникова. Его жертвами стали жители села Садыхлы Шаргия Мусаева, двое ее сыновей — Новруз и Шамиддин, — а также жительница села Аггель Зейнаб Джалилова, еще три человека получили ранения.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статьям "Преднамеренное убийство двух и более человек" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".

По информации правоохранительных органов, Сулейманов добровольно сдался полиции и предъявил орудие преступления. В настоящее время он задержан.