В Таиланде арестован «Джордж Клуни»

Полиция Таиланда арестовала 58-летнего Франческо Галделли, семь лет скрывавшегося в Юго-Восточной Азии от правосудия. В 2010 году Галделли был приговорен Миланским судом к восьми годам тюрьмы за использование имени и образа Джорджа Клуни

Итальянец на родине обвинялся в использование имени актера, чтобы заманить инвесторов в фиктивную компанию по производству одежды, сообщает сегодня The Washington Post.

По данным тайской полиции, Франческо Галдели был арестован в субботу, 15 июня, недалеко от города Паттайя. В ведомстве признали, что Галдели арестован по запросу итальянских властей, при этом поводом для его задержания стало подозрение в незаконном пребывании в стране.

Вместе с Франческо Галдели была задержана 45-летняя Ваня Гоффи. Предоставлен ли паре адвокат пока неизвестно.

Галделли и Гоффи проживали в Таиланде с 2014 года. На жизнь они зарабатывали продажей в интернете поддельных часов Rolex, сообщает BBC.