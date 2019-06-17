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В Таиланде арестован «Джордж Клуни» 

Рамблер + ещё 9 36 минут назад
Фото: Sony/Columbia
Полиция Таиланда арестовала 58-летнего Франческо Галделли, семь лет скрывавшегося в Юго-Восточной Азии от правосудия. В 2010 году Галделли был приговорен Миланским судом к восьми годам тюрьмы за использование имени и образа Джорджа Клуни.
Итальянец на родине обвинялся в использование имени актера, чтобы заманить инвесторов в фиктивную компанию по производству одежды, сообщает сегодня The Washington Post.
По данным тайской полиции, Франческо Галдели был арестован в субботу, 15 июня, недалеко от города Паттайя. В ведомстве признали, что Галдели арестован по запросу итальянских властей, при этом поводом для его задержания стало подозрение в незаконном пребывании в стране.
Вместе с Франческо Галдели была задержана 45-летняя Ваня Гоффи. Предоставлен ли паре адвокат пока неизвестно.
Галделли и Гоффи проживали в Таиланде с 2014 года. На жизнь они зарабатывали продажей в интернете поддельных часов Rolex, сообщает BBC.
Комментарии
Криминал , Происшествия , Джордж Клуни , Washington Post , Таиланд
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