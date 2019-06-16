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В Японии неизвестный напал с ножом на полицейского и отнял у него пистолет 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Рано утром в воскресенье, 16 июня, в городе Суйта (префектура Осака, японский остров Хонсю) неизвестный тяжело ранил ножом полицейского и отнял у него табельный револьвер с боевыми патронами. Об инциденте сообщило информационное агентство Kyodo.
Как уточняется, 26-летнего стража порядка с ножом в груди нашли в 5:40 утра по местному времени (23:40 по времени Москвы) в небольшом опорном пункте, где круглосуточно дежурят сотрудники полиции. Ему было нанесено несколько глубоких ножевых ран. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. Нападавший сбежал с места происшествия, передает ТАСС.
В Японии, отличающейся относительно низким уровнем преступности, такие случаи происходят очень редко. Однако в июне 2018 года похожий инцидент произошел в городе Тояма, расположенном на северо-западе острова Хонсю. Там убили полицейского и забрали у него табельный пистолет. Позднее преступника убили в процессе задержания.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Осака , Суйта , Япония
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