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Россиянка зарезала мужчину из-за замечания о мусоре 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Depositphotos
В Саратове 23-летная девушка подозревается в убийстве молодого человека, с которым она поссорилась из-за замечания о брошенном в магазине мусоре. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на областное СУСК.
По данным следствия, в магазине находилась компания девушек, одна из них бросила мусор и собиралась уйти. Однако 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор. После этого между сторонами возник конфликт, закончившейся ударом ножа в спину.
Как отмечается, молодого человека срочно госпитализировали и экстренно провели операцию, но спасти его не удалось.
Судмедэксперты установили, что мужчина скончался в результате ранения легкого.
Сотрудники Росгвардии задержали девушек по горячим следам. В настоящее время уже возбуждено уголовное дело и устанавливается полная картина случившегося.
Девушке, которая нанесла смертельный удар, грозит до 15 лет лишения свободы.
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Криминал , Происшествия , Росгвардия , Саратов
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