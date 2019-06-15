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Следком сообщил о поимке депутата-наркоторговца 

Вести.Ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Ненецкий депутат задержан за попытку продать наркотик местному жителю, сообщает Следственный комитет.
По данным следствия, почти пять грамм гашиша народный избранник пытался продать за 10 тысяч рублей в подъезде жилого дома в Нарьян-Маре. Возбуждено уголовное дело по ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства, совершенный в значительном размере).
Ранее сообщалось, что руководитель дирекции муниципального заказа Ноябрьска перед заключением муниципальных заказов принимал кокаин "для вдохновения".
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Криминал , Происшествия , СКР
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