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Дело об убийстве в Чемодановке передано в центральный аппарат СК 

RT на русском + ещё 10 1 час назад
Фото: Следственный Комитет Российской Федерации
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал расследование дела об убийстве жителя Чемодановки в Пензенской области в Главное следственное управление СК.
«Александр Бастрыкин поручил предельно оперативно провести комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех причин и условий произошедшего, а также предпосылок к случившемуся», — говорится в сообщении ведомства.
Бастрыкин потребовал установить всех должностных лиц, которые игнорировали тревожные сигналы от местных жителей и не предприняли своевременных мер.
Как отметили в СК, все участники конфликта установлены, трое фигурантов задержаны.
Ранее стало известно, что после драки в Пензенской области в полицию доставили 174 человека.
Конфликт между жителями села произошёл вечером 13 июня на бытовой почве. Пострадали пять человек, из них двое были госпитализированы. Один из госпитализированных скончался утром 14 июня.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Александр Бастрыкин , СКР , Пензенская Область
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