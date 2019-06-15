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Более 170 человек доставлены в полицию после драки в селе под Пензой 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: © Владимир Гердо/ТАСС
Сотрудники правоохранительных органов доставили в полицию 174 человека по делу о массовой драке в Пензенской области. Трое из них задержаны, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой СУ СК по региону.
"Следователями допрошено 21 лицо в качестве свидетеля, проведено 22 обыска, девять осмотров места происшествия, назначено пять экспертиз, что позволило установить и задержать троих жителей Чемодановки — участников конфликта. Продолжается опознание лиц и проведение иных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, c этой целью в органы внутренних дел доставлено 174 лица", — говорится в сообщении.
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Криминал , СКР , МВД , Пенза , Пензенская Область
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