Жителю Ростовской области предъявили обвинение в убийстве 40-летней давности

Преступление было совершено в 1979 году, сообщается на сайте СКР.

По данным следствия, которые приводит РИА Новости, ночью 23 июля 1979 года злоумышленник проник на сельхозпредприятие с целью хищения имущества. Он несколько раз ударил ножом сторожа, тот скончался на месте. Личность подозреваемого была установлена, однако он успел покинуть Ростовскую область и поменять документы. Всё это время он жил на севере страны под чужим именем.

Как отметили в СКР, 63-летнего мужчину обвиняют по статье «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». В суд направлено ходатайство об аресте. Расследование продолжается.