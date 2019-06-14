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Жителю Ростовской области предъявили обвинение в убийстве 40-летней давности 

Говорит Москва + ещё 4 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Преступление было совершено в 1979 году, сообщается на сайте СКР.
По данным следствия, которые приводит РИА Новости, ночью 23 июля 1979 года злоумышленник проник на сельхозпредприятие с целью хищения имущества. Он несколько раз ударил ножом сторожа, тот скончался на месте. Личность подозреваемого была установлена, однако он успел покинуть Ростовскую область и поменять документы. Всё это время он жил на севере страны под чужим именем.
Как отметили в СКР, 63-летнего мужчину обвиняют по статье «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». В суд направлено ходатайство об аресте. Расследование продолжается.
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Криминал , Происшествия
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