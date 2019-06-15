Уголовные дела и план «Вулкан»: Что известно о ситуации под Пензой после массовой драки

Конфликт в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области перерос в массовую драку, в результате которой погиб один человек, еще пятеро получили травмы. Это спровоцировало местных жителей выйти на улицу и устроить народный сход, во время которого сельчане перекрыли трассу М-5 «Урал». В Чемодановку в срочном порядке прибыл губернатор области Иван Белозерцев . В пресс-службе областного СКР сообщили о возбуждении уголовного дела. Что известно о ситуации в селе — в материале «360».

Разговор превратился в массовую драку

Конфликт между местными жителями села Чемодановка произошел в четверг вечером.

По словам жителя села Сергея, конфликт начался из-за того, что среди цыган, живущих в Чемодановке, были те, кто домогался к местным девушкам.

«С зимы, с января, начались какие-то непонятные […] домогательства: то где-то их кто-то заметит, но не доказали, что то телефон они отнимут, то с кем-то поконфликтовали они, но все это без полиции проходило, спокойно. Потом начались домогательства до девушек: и молодых девчонок и женщин в годах», — рассказал местный житель Сергей в беседе с «360».

Он привел в пример случай, который, по его словам, стал последним: к женщинам, отдыхавшим на пруду, начали приставать жители цыганской общины. Сергей рассказал, что девушкам удалось убежать, а оказавшись дома, они рассказали о случившемся своим родственникам.

Тогда родственники собрались и решили поговорить с цыганами, рассказал Сергей, цыгане, в свою очередь, также собрались группой. Разговор перерос в массовую драку.

В ходе разросшегося конфликта было побито шесть машин, пострадали по меньшей мере пять человек, двое из которых были госпитализированы. В пятницу вечером стало известно, что один из потерпевших — мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, скончался.

По словам Сергея, еще один человек находится в коме. Как сообщили в пресс-службе областного Минздрава агентству РИА «Новости», один из пострадавших в ходе драки находится в настоящее время в реанимации.

По словам медиков, состояние пациента оценивается как тяжелое, но стабильное. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

Опасаясь того, что в село приедут представители цыганских общин из других городов, местные жители перекрыли трассу М-5 «Урал», рассказал Сергей.

«Люди все в шоке, не знают, что делать. Все испуганные», — подчеркнул местный житель.

Сейчас местные жители разошлись и освободили заблокированную ранее дорогу. В Бессоновском районе ввели план «Вулкан» для пресечения возможных массовых беспорядков.

Возбуждены уголовные дела

По факту драки, произошедшей в четверг, в результате которой погиб мужчина, возбуждены уголовные дела.

«Уголовное дело передано прокурором Бессоновского района из органов полиции в подразделение регионального следственного управления для дальнейшего расследования», — говорится в сообщении СУ СК по Пензенской области.

В пресс-службе МВД по региону уточнили «360», что в результате драки пострадали пять человек.

«Пять человек [пострадали] и один умер», — сообщил собеседник «360».

В МВД отметили, что с участниками инцидента проводит беседу правительство Пензенской области.

В пятницу, в срочном порядке в Чемодановку прибыл губернатор области Иван Белозерцев. Комментируя происходящее в селе, он отметил, что ситуация находится на жестком контроле руководства района и регионального УМВД.

Он также рассказал о том, что будет создана рабочая группа, в которую войдут сельчане.

«Встретились с жителями, договорились о конкретных мерах по решению ситуации. Будет создана рабочая группа, в которую войдут сельчане. Идет расследование уголовного дела», — написал Белозерцев вInstagram.

Губернатор также выразил глубочайшие соболезнования семье погибшего мужчины. Он рассказал, что сразу после схода отправился к ним домой.

«Все расходы по организации траурных мероприятий мы возьмем на себя. Окажем также и любую другую помощь», — заверил губернатор.

Белозерцев также отметил, что лично переговорил с врио начальника УВД по Пензенской области и главой района. Он еще раз отметил, что ситуация находится на жестком контроле.