Младший сын хоккеиста Соколова рассказал свою версию убийства матери

Младший сын экс-хоккеиста СКА и сборной России Максима Соколова заявил, что его старший брат напал на мать с ножом, а также хотел нанести ущерб и ему.

"Старший ребенок вошел в комнату к младшему брату после убийства матери и сказал, что убьет его. Он ответил ему: «Не надо, я же тебя люблю». В тот момент, как заявляет парень, он еще не знал, что мать мертва", — приводит слова источника из СК «КП».

Стоит отметить, что 13 июня в доме бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России по хоккею Максима Соколова обнаружен труп его жены Ирины. Следственный комитет уже задержал 15-летнего младшего сына хоккеиста, который дает показания.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию трагического события.

Ранее за убийство матери был задержан 15-летний сын экс-вратаря СКА Соколова.