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Кьюбу Гудинга-младшего задержали за домогательства 

News.ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: News.ru
Американское следствие подозревает актёра Голливуда Кьюбу Гудинга-младшего в сексуальных домогательствах к посетительнице одного из баров Нью-Йорка.
Как передаёт AP, к полицейским с заявлением обратилась 29-летняя женщина, которая пожаловалась на то, что актёр полез к ней с поцелуями и положил руку ей на грудь без согласия. По её словам, мужчина был изрядно нетрезв.
Сначала полицейские арестовали актёра, а позже его освободили под подписку о невыезде после шести часов содержания под стражей.
26 июня должен состояться суд, который окончательно определит меру пресечения. Сам Гудинг-младший отрицает случившееся и не признаёт себя виновным.
Известно, что максимальное наказание — тюремное заключение сроком на два года.
Ранее голливудский киноактёр Эштон Кутчер предстал перед судом Лос-Анджелеса. Он был вызван по делу об убийстве 18-летней давности, писал News.ru.
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Криминал , Происшествия , Нью-Йорк
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