В Тольятти охранника подозревают в зверском убийстве падчерицы

Тольятти задержан мужчина, подозреваемый в зверском убийстве двухлетней падчерицы. По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес девочке удар по голове, в результате которого она скончалась. Кроме того, врачи также зафиксировали у ребенка множественные гематомы лица и тела. Как отмечают соседи, семья погибшей девочки вела асоциальный образ жизни: отчим злоупотреблял наркотиками, а мать — алкоголем.

Сотрудник частной охранной организации (ЧОП) из Тольятти задержан по подозрению в жестоком убийстве двухлетней падчерицы. Об этом сообщили в управление Следственного комитета по Самарской области.

«По версии следствия, 9 июня 2019 года подозреваемый, находясь в квартире по месту проживания в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные удары по голове своей падчерице, 2016 года рождения», — отметили в ведомстве.

Тело девочки обнаружила ее мама, которая вернулась с работы только вечером. Женщина сразу же вызвала «скорую», однако спасти ребенка не удалось. Приехавшие на место эксперты зафиксировали у погибшей множественные травмы лица и тела. Как сообщает издание «КП-Самара» со ссылкой на источник, причиной смерти ребенка стала обширная травма головы.

«Когда приехали представители ритуальных служб, голова ее была как месиво. Дома никого не было. По словам соседей, отчим ребенка — наркоман», — рассказывают очевидцы в соцсетях, передает сайт kp.ru.

Следователи задержали приемного отца девочки в тот же день — в ходе допроса он полностью признал свою вину. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство». 11 июня подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент расследование дела продолжается.

Соседи семьи в свою очередь отметили, что отчим и мать погибшей девочки всегда вели довольно асоциальный образ жизни: он злоупотреблял наркотиками, а она — алкоголем. Менее года назад у пары родился совместный сын. Вместе с двумя малолетними детьми они проживали в одной из квартир Тольятти — на бульваре Курчатова.

В начале июня еще одна двухлетняя девочка погибла в Омске от рук невменяемой матери. По данным регионального Следственного комитета, дочь вывела из себя 28-летнюю женщину, рассыпав на полу крошки от хлеба.

Заявление о пропаже девочки 6 июня в полицию подала подруга семьи — она заметила, что молодая мать стала появляться на улице только с сыном. После проведенных следственных действий правоохранителям удалось установить: еще месяц назад, 9 мая, девочку убила мать-алкоголичка.

По версии следствия, женщина, выпивавшая в тот вечер вместе с сожителем, обратила внимание, что ее ребенок неаккуратно ест булочку и рассыпает крошки на пол. Разозлившись на дочку, она посадила ее на колени и стала со злостью запихивать корки хлеба ей в рот. В результате ребенок перестал дышать и скончался.

Однако изначально женщина отказалась признаваться в убийстве дочери и попыталась выставить виноватым своего сожителя. На допросе она во всех красках и подробностях рассказала следователям, как он убивал ее дочь.

«На полу возле кровати батон весь раскрошила. Он начал хлеб ей запихивать, пихал-пихал, она подавилась, — рассказывала женщина. — Она руками стала махать, потом у нее руки повисли. Я это когда увидела, выхватила ее и стала хлеб этот вытаскивать».

По ее версии, после убийства мужчина спокойно улегся спать, однако позже она разбудила его криками.

«Дальше он сказал: «Да ничего страшного», взял ребенка, завернул в синее полотенце, положил в сумку и ушел», — уточнила мать погибшего ребенка.

Ни подтвердить, ни опровергнуть ее слова мужчина уже не мог — 19 мая он скончался от алкогольной интоксикации. Позже в ходе допросов женщина призналась следователям, что убийство совершила она сама. По ее словам, сожитель просто помог ей спрятать тело.

В настоящий момент мать-убийца задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

Ранее, в марте 2018 года, еще один жестокий отчим расправился с пятилетней падчерицей в селе Бестужевское, Краснодарского края. Изначально мужчина самостоятельно подал в полицию заявление о пропаже ребенка. На поиски девочки отправились 500 полицейских, которым также помогали сотрудники Росгвардии МЧС и гражданские лица, в том числе волонтеры из «Лизы Алерт» — всего 1,3 тыс. человек.

В первое время после начала поисковой операции в ней активно участвовал отчим девочки, сожительствующий с ее матерью — 28-летний Мурад Мирза-оглы Шахмирзаев , приезжий из Азербайджана. Однако позже мужчина пропал сам, перестав выходить на связь.

Спустя несколько дней его обнаружили в одном из хостелов на границе Адлерского района и Абхазии. В ходе допросов Шахмирзаев признался, что убил девочку из-за того, что она мешала ему смотреть фильм и просила у него смартфон для игр. Позже он спрятал ее тело в лесу.