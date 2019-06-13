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Обвиняемый в убийстве любовницы экс-глава Раменского района впервые рассказал о трагедии 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков, обвиняемый в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, впервые дал интервью, передает РЕН.
Трагедия в Раменском: появились подробности убийства
Кулаков заявил, что условия содержания в СИЗО нормальные, и попросил закинуть денег ему на счет, чтобы он мог что-то покупать.
Он также заявил, что в момент убийства был с женой и ребенком. Комментируя убийство, Кулаков заявил, что, "учитывая характер Евгении, произойти могло что угодно".
Мужчина рассказал, что у Исаенковой был взрывной характер, она могла "узнать какую-то новость и очень быстро на нее среагировать".
Ранее сообщалось, что убитая любовница экс-главы Раменского района Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована.
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Криминал , Видео , Происшествия , Андрей Кулаков , ФСИН
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