Глава МВД попросит Путина уволить двух генералов из-за дела Голунова

Как указывается в пресс-релизе МВД, речь идёт о начальнике УВД по ЗАО генерал-майоре полиции Андрее Пучкове и главе управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майоре полиции Юрия Девяткина

Ранее сообщалось, что уголовное преследование Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Задержавших журналиста сотрудников полиции отстранили от работы.

О задержании Голунова стало известно 7 июня. Его подозревали в покушении на сбыт наркотиков. Сам он утверждал, что наркотические вещества ему подбросили.