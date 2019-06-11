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Глава МВД попросит Путина уволить двух генералов из-за дела Голунова 

RT на русском + ещё 14 19 минут назад
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев будет ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об отстранении глав двух управлении ГУ МВД по Москве в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
Как указывается в пресс-релизе МВД, речь идёт о начальнике УВД по ЗАО генерал-майоре полиции Андрее Пучкове и главе управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майоре полиции Юрия Девяткина.
Ранее сообщалось, что уголовное преследование Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Задержавших журналиста сотрудников полиции отстранили от работы.
О задержании Голунова стало известно 7 июня. Его подозревали в покушении на сбыт наркотиков. Сам он утверждал, что наркотические вещества ему подбросили.
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Криминал , Видео , Происшествия , Иван Голунов , Владимир Колокольцев , Владимир Путин , Юрий Девяткин , Андрей Пучков , МВД , Москва
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