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Дело Голунова: глава МВД обратится с ходатайством к Путину 

Рамблер + ещё 28 6 минут назад
Глава МВД Владимир Колокольцев будет ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным об увольнении начальника УВД Западного административного округа Москвы Андрея Пучкова и начальника столичного Управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина. Об этом говорится в видеообращении главы МВД по делу Ивана Голунова.
Колокольцев решил судьбу Голунова
«Мною принято решение ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина», — сказал Колокольцев.
Колокольцев объявил о прекращении уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова в связи с недоказанностью его вины. Сегодня же Иван будет отпущен из-под домашнего ареста.
Глава МВД также сообщил, что СК РФ оценит правомерность действий сотрудников МВД, задержавших Голунова. На период проверки полицейские отстранены от работы.
Комментарии111
Криминал , Видео , Происшествия , Иван Голунов , Владимир Колокольцев , Владимир Путин , Юрий Девяткин , Андрей Пучков , СКР , МВД , Москва
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