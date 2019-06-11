Дело Голунова: глава МВД обратится с ходатайством к Путину

«Мною принято решение ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина», — сказал Колокольцев.

Колокольцев объявил о прекращении уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова в связи с недоказанностью его вины. Сегодня же Иван будет отпущен из-под домашнего ареста.