Источник: в Якутии пенсионер убил из ружья двух человек

Пенсионер в Вилюйском районе Якутии убил двух мужчин, еще двое получили ранения, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Инцидент произошел во вторник утром в селе Кирово Вилюйского района.

"Утром 11 июня в дежурную часть ОМВД России по Вилюйскому району поступило сообщение, что 54-летний житель села Кирово, предположительно в ходе бытового конфликта, из огнестрельного оружия ранил четверых своих знакомых; 45, 28, 27 и 26-летние пострадавшие были доставлены в фельдшерский пункт, где от полученных ранений двое потерпевших скончались", — рассказали в пресс-службе.

В связи с отсутствием дорожного сообщения следственно-оперативная группа на место происшествия вылетела на вертолете. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что 10 июня еще один пенсионер в поселке Угольный Нерюнгринского района Якутии совершил тройное убийство, после чего покончил с собой.