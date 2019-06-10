Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Якутский пенсионер убил семью соседа и покончил с собой 

РИА Новости + ещё 5 46 минут назад
Фото: globallookpress.com
Пенсионер в поселке Угольный Нерюнгринского района Якутии совершил тройное убийство и покончил с собой, сообщает пресс-служба МВД по республике.
В настоящее время в ведомстве отметили, что в Нерюнгринский район вылетела группа оперативных сотрудников, кинологов МВД Якутии, сотрудников ОМОН Росгвардии.
"В дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району поступило сообщение о том, что 60-летний местный житель в ходе конфликта с соседями по даче совершил убийство 38-летнего мужчины, его 39-летней беременной жены, а также их 14-летней дочери", — рассказали в пресс-службе.
Полицейские попытались задержать подозреваемого, однако тот совершил самоубийство.
"Сегодня утром в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции и Росгвардии подозреваемый в совершении тройного убийства был установлен и блокирован в одном из домов в районе дач поселка Угольный. Мужчина произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции, после чего покончил жизнь самоубийством. Среди правоохранителей пострадавших нет", — отметили в МВД.
Отмечается, что расследование проводит следственное управление следственного комитета РФ по Якутии.
Последние новости
Соловьев прокомментировал действия Любови Соболь в отношении Симоньян Пушков заявил об окончании "изоляции" России Соболь — это животное, заявила Захарова
Комментарии
Криминал , Пожары , Росгвардия , СКР , МВД , Республика Саха (Якутия)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ни о какой безопасности без РФ не может быть и речи»10
Запад помогает России? Что творится в Молдавии49
Обнародованы результаты теста Голунова на наркотики53
Самолет до Томска экстренно сел в Екатеринбурге1
В столице Молдавии начались волнения15
Видео
03:34
Ответ Вашингтону: такого от Пекина еще не слышали
Азия В мире
00:43
«Не война!» Адмирал об отдыхе российских моряков на службе
Армия Войска
05:27
Союз России и Китая перепугал Запад
Политика
02:45
«Там удушливый газ»: почему Порошенко не любит Россию
В мире Европа
02:38
Горбачёв опроверг сюжет сериала «Чернобыль»
Общество
01:06
Появились данные экзит-поллов на выборах в Казахстане
В мире СНГ
04:13
Парламент и кабмин Молдавии отказались подчиняться КС
СНГ В мире
01:04
Раскрыты «изюминки» встречи Путина и Си Цзиньпина
Политика
00:51
Киселёв рассказал о привилегированном положении Голунова
Общество
01:05
В Крыму разместили «убийцу кораблей»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение