Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У берегов Хьюстона обнаружено тело начальника полиции Техаса 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Береговая охрана США, которая двое суток искала пропавшего начальника полиции Техаса, в воскресенье утром нашла его тело.
Как сообщает Fox News, 50-летний Крис Рид, десантник, служивший в американской армии, был объявлен пропавшим без вести после того, как в пятницу его сбила волна от проходившего мимо большого судна с рыбацкой лодки, в которой он находился вместе с женой. Женщина не пострадала.
Тело Рида было найдено экипажем морской пехоты округа Галвестон на западной оконечности Хьюстонского судоходного канала. Поиски бывшего десантника велись на протяжении 40 часов на акватории в 650 морских миль. Местные СМИ сообщили, что погибший не использовал спасательный жилет.
Помимо того, что Рид был начальником полиции, он также являлся тренером по борьбе, попечителем школьного совета города Кемах.
Российская Газета: последние новости
В Минске задержан экс-полицейский за убийство женщины в Элисте Фигурант расследования Мюллера арестован в США за хранение порнографии Генконсульство в Марселе прокомментировало сообщения о "шпионе" из РФ
Криминал , Происшествия , Крис Рид , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ни о какой безопасности без РФ не может быть и речи»45
Запад помогает России? Что творится в Молдавии56
Обнародованы результаты теста Голунова на наркотики71
Самолет до Томска экстренно сел в Екатеринбурге1
В столице Молдавии начались волнения30
Видео
03:34
Ответ Вашингтону: такого от Пекина еще не слышали
Азия В мире
00:43
«Не война!» Адмирал об отдыхе российских моряков на службе
Армия Войска
05:27
Союз России и Китая перепугал Запад
Политика
02:45
«Там удушливый газ»: почему Порошенко не любит Россию
В мире Европа
02:38
Горбачёв опроверг сюжет сериала «Чернобыль»
Общество
01:06
Появились данные экзит-поллов на выборах в Казахстане
В мире СНГ
04:13
Парламент и кабмин Молдавии отказались подчиняться КС
СНГ В мире
01:04
Раскрыты «изюминки» встречи Путина и Си Цзиньпина
Политика
00:51
Киселёв рассказал о привилегированном положении Голунова
Общество
01:05
В Крыму разместили «убийцу кораблей»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение