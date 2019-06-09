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Труп в трубе: за убийство женщины задержан третий полицейский 

Вести.Ru + ещё 4 53 минуты назад
Фото: Global Look Press
Белорусские милиционеры задержали на автовокзале третьего полицейского из Калмыкии, подозреваемого в убийстве 65-летней жительницы Элисты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Решается вопрос о его экстрадиции в Россию.
Ранее сообщалось, что 30 мая между женщиной и участковым произошел конфликт. Лилия Година, владелица небольшого магазина с посудой, отказалась платить полицейскому мзду за покровительство. В итоге мужчина задушил оппонентку и вызвал на подмогу двух коллег, чтобы те помогли спрятать труп. Тело вывезли за 60 километров от Элисты и спрятали в трубе.
Супруг Годиной умер на следующий день, поскольку нуждался в уходе после операции. Но до этого он успел позвонить в правоохранительные органы и заявить о пропаже жены.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Двое фигурантов дела уже дали признательные показания, передает "Интерфакс".
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Криминал , Происшествия , Ирина Волк , МВД , Интерфакс , Элиста
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