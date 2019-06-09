Труп в трубе: за убийство женщины задержан третий полицейский

Решается вопрос о его экстрадиции в Россию

Ранее сообщалось, что 30 мая между женщиной и участковым произошел конфликт. Лилия Година, владелица небольшого магазина с посудой, отказалась платить полицейскому мзду за покровительство. В итоге мужчина задушил оппонентку и вызвал на подмогу двух коллег, чтобы те помогли спрятать труп. Тело вывезли за 60 километров от Элисты и спрятали в трубе.

Супруг Годиной умер на следующий день, поскольку нуждался в уходе после операции. Но до этого он успел позвонить в правоохранительные органы и заявить о пропаже жены.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Двое фигурантов дела уже дали признательные показания, передает "Интерфакс".