В США арестовали мужчину за угрозы сенаторам

США арестовали мужчину, который больше года терроризировал американский конгресс. Злоумышленник угрожал парламентариям, но делал это анонимно.

За 13 месяцев в законодательный орган на Капитолийском холме поступило более двух тысяч телефонных звонков. Первую угрозу 54-летний Скотт Брафан Хейвен озвучил в мае 2018 года. Тогда он пообещал отрезать головы двум сенаторам.