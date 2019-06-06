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Утюг как средство воспитания: Учитель напал на школьника 

Рамблер + ещё 1 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Воронежские следователи направили в суд дел в отношении бывшего учителя труда, который на одном из уроков решил воспитать школьника раскалённым утюгом, сообщает сайт регионального следственного управления. Пятиклассники слишком раздражали преподавателя постоянными разговорами.
Обвиняемому 61 год. Ранее он преподавал предмет «Технология» в Землянской средней школе Семилукского района области. По версии правоохранителей, инцидент произошёл 20 марта. Развеселившиеся пятиклассники не реагировали на замечания учителя. В результате мужчина подошёл к 11-летнему ребёнку, прислонил к его спине раскалённый утюг и нажал на кнопку «Отпаривание». Затем обвиняемый ударил мальчика гладильной доской по голове.
Оказавшись под следствием преподаватель полностью признал свою вину. Трудовика обвинили в «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Следователи собрали достаточно доказательств, среди которых показания потерпевшего и его одноклассников, и в настоящее время уже передали дело в суд.
Ранее с заявлением о телесных повреждениях, полученных на уроке труда, в правоохранительные органы обратились родители пострадавшего школьника. По словам, его матери преподаватель перед тем, как прислонить утюг к спине мальчика, выдернул шнур из розетки. Однако ученик тем не менее получил серьёзные ожоги 1-2 степени.
СМИ отмечали, что сразу после инцидента учитель труда направился к руководству школы и написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Комментарии
Криминал , Происшествия , МВД
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