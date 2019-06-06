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Учителя отдали под суд за «воспитание» школьника утюгом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший преподаватель в Воронежской области, «воспитывавший» ученика на уроке с помощью горячего утюга, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК.
Педагог районной школы в Воронежской области во время урока технологии делал замечания пятиклассникам, сообщается на сайте ведомства. Дети шумели и не реагировали на замечания.
«Тогда обвиняемый взял в кабинете нагретый утюг, подошел к 11-летнему мальчику и прислонил его сначала к спине, включив кнопку «отпаривание», а затем к бедру ребенка, причинив телесные повреждения. Затем учитель нанес пострадавшему мальчику удар гладильной доской в область головы», — сообщает СК.
Бывший учитель на предварительном следствии признал вину в полном объеме, его вина подтверждается показаниями потерпевшего, одноклассников, результатами экспертиз и другими доказательствами, поясняет ведомство.
Обвинительное заключение было утверждено, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в правоохранительные органы обратилась мать ребенка, сам мальчик получил ожоги 1-2 степени. Обвиняемый педагог после инцидента написал заявление об увольнении сразу после инцидента.
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Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Воронежская Область
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