Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главбуха посольства России в Израиле обвинили в хищении 

Рамблер + ещё 17 1 час назад
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следователи собрали достаточно доказательств вины главного бухгалтера российского посольства в Израиле Натальи Журавлёвой, которую обвинили в хищении почти 50 млн бюджетных рублей, сообщает сайт Следственного комитета. Кроме аудитора по делу также проходит сотрудница посольства Анна Сидорова и представитель «Госзагрансобственности» Ирина Лось.
По версии правоохранителей, сообщницы в период с октября 2012 года по август 2014-го подделали распорядительные платёжные документы на оплату аренды недвижимости, местных налогов и сборов, обманом получили под ними подпись руководства посольства и в результате таким образом похитили более 49 миллионов рублей.
Все трое при этом, уверяют следователи, потратили поделенные между собой деньги в столице, приобретя недвижимость в Москве и Московской области.
Аферу раскрыли сотрудники Министерства иностранных дел России и передали материалы силовикам. В результате Сидорову, Журавлёву и Лось следователи обвинили в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. В настоящее время дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего будет передано в суд.
Комментарии2
Криминал , Происшествия , Наталья Журавлева , Анна Сидорова , МИД , Генпрокуратура РФ , СКР , Израиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин призвал держать на контроле «огненного змея»
Назван простой способ возвращения Крыма Украине138
Россия приняла приглашение Нормандии
Украинцы потребовали у России миллиарды долларов528
Умер Александр Кузнецов38
Видео
00:43
В Москве может появиться Саратовский вокзал
Новости Москвы
03:52
Алибасов составил новое завещание
Шоу-бизнес
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
03:37
Федосееву-Шукшину не пускают к Алибасову
Шоу-бизнес
00:24
В метро заметили балалаечников
Новости Москвы
05:10
Раскрыты подробности переговоров по Донбассу
В мире Конфликты
04:55
Конец блокаде? Для Донбасса придумали план
Украина Статьи
01:04
Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая
Политика
00:30
Робкий десантник испугался прыгать с парашютом
Армия
03:41
«Арестован»: Продолжение истории с убийством спецназовца
Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение