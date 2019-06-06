Главбуха посольства России в Израиле обвинили в хищении

По версии правоохранителей, сообщницы в период с октября 2012 года по август 2014-го подделали распорядительные платёжные документы на оплату аренды недвижимости, местных налогов и сборов, обманом получили под ними подпись руководства посольства и в результате таким образом похитили более 49 миллионов рублей.

Все трое при этом, уверяют следователи, потратили поделенные между собой деньги в столице, приобретя недвижимость в Москве и Московской области.