Главбуха посольства России в Израиле обвинили в хищении 

Следователи собрали достаточно доказательств вины главного бухгалтера российского посольства в Израиле Натальи Журавлёвой, которую обвинили в хищении почти 50 млн бюджетных рублей, сообщает сайт Следственного комитета. Кроме аудитора по делу также проходит сотрудница посольства Анна Сидорова и представитель «Госзагрансобственности» Ирина Лось.
По версии правоохранителей, сообщницы в период с октября 2012 года по август 2014-го подделали распорядительные платёжные документы на оплату аренды недвижимости, местных налогов и сборов, обманом получили под ними подпись руководства посольства и в результате таким образом похитили более 49 миллионов рублей.
Все трое при этом, уверяют следователи, потратили поделенные между собой деньги в столице, приобретя недвижимость в Москве и Московской области.
Аферу раскрыли сотрудники Министерства иностранных дел России и передали материалы силовикам. В результате Сидорову, Журавлёву и Лось следователи обвинили в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. В настоящее время дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего будет передано в суд.