Главбуха посольства России в Израиле обвинили в хищении денег

Главному бухгалтеру посольства РФ Израиле и еще двум сотрудникам предъявили обвинение по делу о мошенничестве почти на 50 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета (СК).

Ведомство объявило, что расследование уголовного дела о хищении завершено. Троим соучастницам — Анне Сидоровой Наталии Журавлевой и Ирине Лось — предъявлены обвинения в "мошенничестве и пособничестве в мошенничестве" в зависимости от роли каждой.

Многомиллионное хищение средств посольства выявили сотрудники МИД России . Хищения проходили с октября 2012 по август 2014 года.

По версии следствия, в это время главный бухгалтер посольства Журавлева с сотрудником посольства Сидоровой и при содействии работника ФГУП "Госзагрансобственность" Лось похитили с валютных счетов дипломатического представительства более 49 миллиона рублей.

Они подделали распорядительные платежные документы. Деньги посольства были похищены под видом расчетов с контрагентами по оплате аренды недвижимости, местных налогов и сборов. Следователи добавили, что на похищенные деньги обвиняемые приобрели недвижимость в Москве и Подмосковье. Недвижимость арестована в ходе следствия.