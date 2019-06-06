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Главбуха посольства России в Израиле обвинили в хищении денег 

Москва24 + ещё 13 37 минут назад
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Главному бухгалтеру посольства РФ в Израиле и еще двум сотрудникам предъявили обвинение по делу о мошенничестве почти на 50 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета (СК).
Ведомство объявило, что расследование уголовного дела о хищении завершено. Троим соучастницам — Анне Сидоровой, Наталии Журавлевой и Ирине Лось — предъявлены обвинения в "мошенничестве и пособничестве в мошенничестве" в зависимости от роли каждой.
Многомиллионное хищение средств посольства выявили сотрудники МИД России. Хищения проходили с октября 2012 по август 2014 года.
По версии следствия, в это время главный бухгалтер посольства Журавлева с сотрудником посольства Сидоровой и при содействии работника ФГУП "Госзагрансобственность" Лось похитили с валютных счетов дипломатического представительства более 49 миллиона рублей.
Они подделали распорядительные платежные документы. Деньги посольства были похищены под видом расчетов с контрагентами по оплате аренды недвижимости, местных налогов и сборов. Следователи добавили, что на похищенные деньги обвиняемые приобрели недвижимость в Москве и Подмосковье. Недвижимость арестована в ходе следствия.
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Криминал , Происшествия , Наталия Журавлева , Анна Сидорова , МИД , Израиль
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