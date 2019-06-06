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Мосгорсуд предупреждает: Как обманывают москвичей 

Рамблер + ещё 2 4 минуты назад
Фото: РИА Новости
Жители столицы всё чаще попадаются на удочку телефонных аферистов, которые представляясь сотрудниками госорганов, выманивают у москвичей деньги, сообщает сайт Мосгорсуда. Жертвы мошенничества уверены, что выиграли в судебном процессе денежную компенсацию.
Сотрудники Мосгорсуда отмечают, что злоумышленники могут представляться также сотрудниками Следственного комитета, Генпрокуратуры, Счётной палаты и т.д. Сомневающимся рекомендуют перезвонить по названному номеру, на конце которого информацию подтверждает якобы сотрудник Центрального банка РФ. Аферисты уверят своих жертв, что те признаны потерпевшими и теперь им полагается внушительная денежная компенсация, которую можно получить при одном условии.
«Для получения присужденных судом сумм эти граждане якобы должны перечислить денежные суммы», — отмечается в сообщении.
Сотрудники Мосгорсуда призывают жителей столицы быть бдительными и напоминают, что потерпевших по уголовным делам обязательно оповещают о ходе судебного разбирательства и зачастую без личного присутствия или без присутствия их адвокатов вынесение решения невозможно.
По данным Вести.RU подобная преступная схема в ходу уже несколько лет. Например, в 2017 году пенсионер из Краснодарского края лишился почти миллиона рублей в попытке получить многомиллионную компенсацию. Аферисты представились сотрудниками Преображенского суда Москвы.
«Для получения денежных средств переводом его просили перевести 10-20% от суммы, присужденной судом», — сообщила тогда пресс-секретарь Преображенского районного суда Москвы Александра Савельева.
При этом в суде отмечали, что зачастую жертвами мошенников становятся, те, кто уже был однажды обманут преступниками.
Комментарии
Криминал , Происшествия , Александра Савельева , Генпрокуратура РФ , Счетная палата , Мосгорсуд , СКР , Центральный банк России
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