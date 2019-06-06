Мосгорсуд предупреждает: Как обманывают москвичей

Жители столицы всё чаще попадаются на удочку телефонных аферистов, которые представляясь сотрудниками госорганов, выманивают у москвичей деньги, сообщает сайт Мосгорсуда . Жертвы мошенничества уверены, что выиграли в судебном процессе денежную компенсацию.

«Для получения присужденных судом сумм эти граждане якобы должны перечислить денежные суммы», — отмечается в сообщении.

Сотрудники Мосгорсуда призывают жителей столицы быть бдительными и напоминают, что потерпевших по уголовным делам обязательно оповещают о ходе судебного разбирательства и зачастую без личного присутствия или без присутствия их адвокатов вынесение решения невозможно.

По данным Вести.RU подобная преступная схема в ходу уже несколько лет. Например, в 2017 году пенсионер из Краснодарского края лишился почти миллиона рублей в попытке получить многомиллионную компенсацию. Аферисты представились сотрудниками Преображенского суда Москвы.

«Для получения денежных средств переводом его просили перевести 10-20% от суммы, присужденной судом», — сообщила тогда пресс-секретарь Преображенского районного суда Москвы Александра Савельева.

При этом в суде отмечали, что зачастую жертвами мошенников становятся, те, кто уже был однажды обманут преступниками.