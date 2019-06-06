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Начальника колонии в Копейске заподозрили в коррупции 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Начальник исправительной колонии №15 в Копейске задержан по подозрению в получении взяток от заключенных, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Представитель СК заявил, что подтверждает факт задержания начальника ИК №15 в Копейске «по подозрению в получении взяток от заключенных», передает ТАСС.
Источник в силовых структурах региона сообщил, что задержание проводили совместно сотрудники областного управления ФСБ и регионального главка МВД.
Уголовное дело в отношении начальника колонии расследует СК.
Отметим, что в 2015 году бывшего главу колонии №6 в Копейске обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.
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Криминал , Происшествия , ФСБ , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Копейск
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