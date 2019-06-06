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В Шереметьеве задержали министра лесного комплекса Иркутской области 

RT на русском + ещё 16 58 минут назад
Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда задержан в аэропорту Шерметьево. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
«В аэропорту Шереметьево… задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда», — указывается в сообщении.
По данным СК, Шеверда задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»).
Ранее Следственный комитет задержал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова в связи с уголовным делом о коррупции.
Отмечалось, что чиновник, а также управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин подозреваются в хищении 700 млн рублей.
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Криминал , Видео , Происшествия , Сергей Шеверда , Павел Коньков , Дмитрий Гришин , Аэропорт Шереметьево , СКР , Иркутская Область
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