В Шереметьеве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

«В аэропорту Шереметьево… задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда», — указывается в сообщении.

По данным СК, Шеверда задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»).