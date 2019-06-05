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Россиянка неделю спала с трупом убитого ею возлюбленного 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Казани женщина, убившая своего сожителя, еще неделю спала с телом мужчины в одной постели. Об этом сообщает "Татарстан 24".
Преступление произошло в конце мая. 42-летняя жительница Казани во время очередной пьяной ссоры сильно ударила мужчину ножом в шею и сломала ему позвонки. После этого она положила труп в свою кровать, где тело пролежало в течение недели. По данным правоохранительных органов, после того, как запах в квартире стал слишком сильным, женщина завернула тело в занавеску и отнесла в подвальное помещение.
Родственники 62-летнего жителя татарской республики подняли тревогу, когда он перестал появляться у себя дома и выходить на связь. Полицейские нашли тело убитого в доме подруги спустя неделю. К тому моменту она уже успела продать ценные вещи бывшего возлюбленного и потратила все деньги с его банковских карт.
Ранее в Саудовской Аравии посреди шоссе обнаружили кровать с трупом под одеялом.
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Криминал , Происшествия , Казань
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