Россиянка неделю спала с трупом убитого ею возлюбленного

Казани женщина, убившая своего сожителя, еще неделю спала с телом мужчины в одной постели. Об этом сообщает "Татарстан 24".

Преступление произошло в конце мая. 42-летняя жительница Казани во время очередной пьяной ссоры сильно ударила мужчину ножом в шею и сломала ему позвонки. После этого она положила труп в свою кровать, где тело пролежало в течение недели. По данным правоохранительных органов, после того, как запах в квартире стал слишком сильным, женщина завернула тело в занавеску и отнесла в подвальное помещение.

Родственники 62-летнего жителя татарской республики подняли тревогу, когда он перестал появляться у себя дома и выходить на связь. Полицейские нашли тело убитого в доме подруги спустя неделю. К тому моменту она уже успела продать ценные вещи бывшего возлюбленного и потратила все деньги с его банковских карт.

Ранее в Саудовской Аравии посреди шоссе обнаружили кровать с трупом под одеялом.