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СК установил того, кто нанес смертельное ранение спецназовцу 

Вести.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники СК России задержали еще двух человек в ходе расследования уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко отметила, что на основании имеющихся данных следствием установлен нанесший смертельное ранение ветерану боевых действий. Ему предъявлено обвинение.
Как сообщалось, трагедия произошла 1 июня на Новотушинской улице в поселке Путилково. 24-летний Никита Белянкин увидел драку возле бара. Он попытался помочь и вмешался. Бывшему бойцу спецназа ГРУ нанесли удар ножом в сердце, в результате которого он скончался. Нападавшие скрылись.
СК России направило в суд ходатайство об избрании всем фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие работает над установлением всех обстоятельств произошедшего и роли каждого участника происшествия.
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Криминал , Происшествия , Светлана Петренко , ГРУ , СКР
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