Под Белгородом шофер «Почты России» украл 4,5 млн рублей

Водитель автомобиля "Почты России" под Белгородом похитил 4,5 млн рублей, сымитировав нападение преступников на транспортное средство. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сообщение о нападении на спецавтомобиль "Почты России" в Борисовском районе Белгородской области поступило в полицию утром 4 мая. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что водитель пристегнут наручниками к дверной ручке транспортного средства. Из служебного УАЗа пропали восемь инкассаторских мешков, в которых находилось свыше 4,5 млн рублей. Анализ всех обстоятельств произошедшего, а также содействие, оказанное службой безопасности "Почты России", позволили сотрудникам правоохранительных органов предположить, что ограбление инсценировано", — сказала она.

По ее словам, ранее судимый 60-летний водитель спецавтомобиля сообщил своим знакомым о маршруте и времени перевозки им денежных средств. В условленное время он подъехал к месту, где его ожидали сообщники. С помощью специального приспособления они прокололи шины автомобиля. Чтобы картина ограбления выглядела более реалистичной, мужчины причинили водителю легкие телесные повреждения и приковали наручниками к двери. Впоследствии похищенные деньги они разделили между собой.

"Один из подозреваемых задержан сотрудниками полиции в Ракитянском районе Белгородской области. Денежные средства, которые он закопал возле дома своих знакомых, найдены и изъяты. Другой сообщник покинул регион, но в результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан полицейскими в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге", — отметила Волк.

Представитель МВД добавила, что в настоящее время обнаружена большая часть похищенных денег. Троим фигурантам дела предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), они арестованы.