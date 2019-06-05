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Под Белгородом шофер «Почты России» украл 4,5 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Водитель автомобиля "Почты России" под Белгородом похитил 4,5 млн рублей, сымитировав нападение преступников на транспортное средство. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сообщение о нападении на спецавтомобиль "Почты России" в Борисовском районе Белгородской области поступило в полицию утром 4 мая. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что водитель пристегнут наручниками к дверной ручке транспортного средства. Из служебного УАЗа пропали восемь инкассаторских мешков, в которых находилось свыше 4,5 млн рублей. Анализ всех обстоятельств произошедшего, а также содействие, оказанное службой безопасности "Почты России", позволили сотрудникам правоохранительных органов предположить, что ограбление инсценировано", — сказала она.
По ее словам, ранее судимый 60-летний водитель спецавтомобиля сообщил своим знакомым о маршруте и времени перевозки им денежных средств. В условленное время он подъехал к месту, где его ожидали сообщники. С помощью специального приспособления они прокололи шины автомобиля. Чтобы картина ограбления выглядела более реалистичной, мужчины причинили водителю легкие телесные повреждения и приковали наручниками к двери. Впоследствии похищенные деньги они разделили между собой.
"Один из подозреваемых задержан сотрудниками полиции в Ракитянском районе Белгородской области. Денежные средства, которые он закопал возле дома своих знакомых, найдены и изъяты. Другой сообщник покинул регион, но в результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан полицейскими в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге", — отметила Волк.
Представитель МВД добавила, что в настоящее время обнаружена большая часть похищенных денег. Троим фигурантам дела предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), они арестованы.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Почта России , МВД , Белгород , Белгородская Область
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