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В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
Женщине сейчас 43 года. По данным телеканала, в течение долгого времени она была прикована к ножке кровати, ее муж часто избивал ее и оказывал психологическое давление. Изредка ей разрешалось говорить с родственниками, но по заранее спланированному ее мужем сценарию.
Соседям она была известна не под своим настоящим именем.
Женщине удалось сбежать в начале мая, когда ее муж забыл запереть дверь. Она села в первое попавшееся такси, добралась до телефона и позвонила родственникам. Позднее мужчину задержали.
Согласно данным Национального института статистики Аргентины, за последние пять лет в стране были зарегистрированы 576 тысяч случаев жестокости в отношении женщин в возрасте от 14 лет. Большинство случаев агрессии было совершено в отношении женщин в возрасте от 18 до 39 лет (66,6%). При этом в 82,1% случаев агрессором выступал муж, жених, бывший муж или бывший молодой человек. Женщины старше 50 лет в 48,2% случаев заявляли о жестокости со стороны детей.
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Комментарии
Криминал , В мире , Латинская Америка , Происшествия , Аргентина
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