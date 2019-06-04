В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении

Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.

Женщине сейчас 43 года. По данным телеканала, в течение долгого времени она была прикована к ножке кровати, ее муж часто избивал ее и оказывал психологическое давление. Изредка ей разрешалось говорить с родственниками, но по заранее спланированному ее мужем сценарию.

Соседям она была известна не под своим настоящим именем.

Женщине удалось сбежать в начале мая, когда ее муж забыл запереть дверь. Она села в первое попавшееся такси, добралась до телефона и позвонила родственникам. Позднее мужчину задержали.

Согласно данным Национального института статистики Аргентины, за последние пять лет в стране были зарегистрированы 576 тысяч случаев жестокости в отношении женщин в возрасте от 14 лет. Большинство случаев агрессии было совершено в отношении женщин в возрасте от 18 до 39 лет (66,6%). При этом в 82,1% случаев агрессором выступал муж, жених, бывший муж или бывший молодой человек. Женщины старше 50 лет в 48,2% случаев заявляли о жестокости со стороны детей.