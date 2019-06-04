При взрыве во дворе на Кубани пострадали четыре человека

«Взрыв, по предварительной информации, произошёл во дворе частного домовладения, пострадали четыре человека, среди них одна несовершеннолетняя девочка», — сообщила представитель пресс-службы.

Она добавила, что по факту произошедшего организована проверка. По её словам, на месте ЧП находятся полицейские.

Ранее в Свердловской области пятеро подростков пострадали при взрыве газа в гараже.