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При взрыве во дворе на Кубани пострадали четыре человека 

RT на русском + ещё 4 27 минут назад
Фото: РИА Новости
В Краснодарском крае в городе Гулькевичи произошёл взрыв во дворе частного дома, госпитализированы четыре человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
«Взрыв, по предварительной информации, произошёл во дворе частного домовладения, пострадали четыре человека, среди них одна несовершеннолетняя девочка», — сообщила представитель пресс-службы.
Она добавила, что по факту произошедшего организована проверка. По её словам, на месте ЧП находятся полицейские.
Ранее в Свердловской области пятеро подростков пострадали при взрыве газа в гараже.
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Криминал , Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Гулькевичи , Краснодарский Край
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