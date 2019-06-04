При взрыве во дворе на Кубани пострадали четыре человека 

В Краснодарском крае в городе Гулькевичи произошёл взрыв во дворе частного дома, госпитализированы четыре человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
«Взрыв, по предварительной информации, произошёл во дворе частного домовладения, пострадали четыре человека, среди них одна несовершеннолетняя девочка», — сообщила представитель пресс-службы.
Она добавила, что по факту произошедшего организована проверка. По её словам, на месте ЧП находятся полицейские.
Ранее в Свердловской области пятеро подростков пострадали при взрыве газа в гараже.